المحافظة على منظومة التأمين على المرض محور جلسة عمل بإشــراف وزير الشؤون الاجتماعية

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 19:53قراءة: 0 د, 52 ث
انعقدت جلسة عمل مساء يـــوم الخميس 21 أكتوبر 2021، بإشــــــراف مالك الزّاهي وزير الشؤون الإجتماعية بحضور إطارات الإدارة العامّة للضّمان الإجتماعي والصّندوق الوطني للتأمين على المرض يتقدّمهم الرئيس المدير العام.

وقد خصّصت الجلسة لدراسة السبل الكفيلة بتحسين الوضعية المالية للصندوق وتطوير العلاقات التعاقدية مع مسدي الخدمات الصحيّة في القطاعين العام والخاصّ وتحسين نوعية الخدمات المقدّمة لفائدة منظوري الصّندوق بما يساهم في دعم منسوب ثقة المواطن في الإدارة ومؤسّسات الدّولة.

وقد أكّد الوزير على ضرورة وضع استراتيجية تضمن ديمومة خدمات الصندوق وتحقيق تغطية صحية متميزة والحرص على ترشيد النفقات والحوكمة الرشيدة من خلال تقييم منظومة التأمين على المرض ومتابعتها بصفة دائمة.



كما دعا الوزير إلى ضرورة الإسراع باستعمال نظام التبادل الإلكتروني للمعلومات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية وتحسين النفاذ للخدمات الصحيّة من خلال إستكمال عمليّة توزيع بطاقات العلاج الإلكترونية "لاباس" على مستحقيها وتعميم استعمالها على مختلف الهياكل الصحيّة في أقرب وقت ممكن.

ومن المنتظر عقد جلسة عمل بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحّة في أقرب الآجال للتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والعمل على تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها.

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