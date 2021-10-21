أمر القاضي والمستشارين بتركها.... أم مسنة تنهار وتقبل ابنها السجين

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 10:28قراءة: 0 د, 20 ث
فوجئ اليوم رئيس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة والسادة المستشارين بتقدم امراة مسنة من الهيئة وطلبها تقبيل ابنها الموقوف فاعترضها الاعوان الا ان رئيس الدائرة امر بتركها لتقبيل ابنها الذي لم تزوره لمدة سنة بسبب ظروفها الاجتماعية... كما استمع لها القاضي.

وقد تاثر جميع الحاضرين من محامين ومتقاضين وبكى بعضهم كما ثمنوا الموقف الإنساني للسيد رئيس الدائرة والسادة المستشارين.

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