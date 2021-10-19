غازي الشواشي:''يوجد ذباب أصفر يعمل على تشويه كل من يخالف مواقف رئيس الدولة''

حكومة بودن مشكوك في شرعيتها

إتحاد الشغل مطالب بالتنسيق بينه وبين الأحزاب الديمقراطية لإنقاذ تونس

عبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي عن شديد إستياءه من إنتشار ما وصفه "بالذباب الأصفر" في الفضاء الإفتراضي الذي يعمل على تشويه كل من يخالف مواقف رئيس الدولة.وأقر في تصريح لماتينال اذاعة شمس آف آم أن صفحات في المواقع الإفتراصية خلفها "ماكينات'' ومن بينهم أطراف حتى في الخارج تعمل على تشوبه النخبة من السياسيين.وأفاد الشواشي أن هذه الصفحات مأجورة ويتم تمكينها من تمويلات كبيرة، لافتا النظر إلى أن هذا الإنقسام في المواقف يزيد من تعميق الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.وقال غازي الشواشي إن "التشويه وفبركة الملفات يلوث الفضاء السياسي أكثر".وقال الشواشي أن نصف حكومة نجلاء بودن موالات لرئيس الدولة ومشكوك في شرعيتها، وفق تعبيره.وأقر ان "حكومة نجلاء بودن لم تتوفر لها ظروف النجاح ودون برنامج ورؤية واضحة في ظل أوضاع إقتصادية وإجتماعية وسياسية صعبة".وأكد الشواشي أن "حكومة بودن لم تتشكل من كفاءات بل من أعضاء موالين لرئيس الجمهورية ومن أعضاء حملته الإنتخابية مثل وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين".ودعا امين عام حزب التيار الديمقراطي رئيسة الحكومة نجلاء بودن للمطالبة بصلاحياتها الدستورية وتشريك الأحزاب والمنظمات الوطنية حتى تشكل حزام سياسي داعم لها مع وضع برنامج عقلاني واقعي لتحسين الأوضاع في البلاد، وفق تعبيره.و كشف غازي الشواشي ان رؤساء أحزاب تنسيقية القوى الديمقراطية سيجمعهم اليوم الثلاثاء لقاء مع الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.وأفاد أن "الاتحاد مطالب بالتنسيق بينه وبين الأحزاب الديمقراطية لانقاذ تونس"، مضيفا القول ان"تونس في طريق خاطئ"، مطالبا رئيس الجمهورية "بالتراجع عن الامر 117".وعلى ذلك، أقر أن "تمشي رئيس الجمهورية نحو تغيير النظام السياسي وإنشاء نظام مجالسي فيه مخاطر على تونس".وأقر الشواشي أن "اولوية الأولويات بالنسبة لتنسيقية القوى الديمقراطية الدفاع عن التجربة الديمقراطية والعودة للمسار الديمقراطي، لافتا النظر إلى أن تكوين جبهة حاليا بين أحزاب التنسيقية غير مطروح.وشدد أمين عام حزب التيار الديمقراطي على ضروة العودة للدستور ووضع خارطة طريق في إطار تشاركي وفي ظل لجنة تشاركية، وفق تعبيره.وقال الشواشي إنهم يدافعون عن منظومة دولة القانون والمؤسسات والعدالة الإجتماعية والتوجه نحو الإصلاحات العاجلة التي تجلب النمو والرخاء للتونسي، حسب تعبيره.وجدد التذكير أن "التيار ضد منظومة ما قبل 25 جويلية".