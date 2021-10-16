في شريط فيديو... مهدي بن غربية يؤكد أنه على ذمة القضاء في أي وقت ويرفض الابتزاز والتضحية به كقربان للعصابات

نشر اليوم السبت رجل الاعمال مهدي بن غربية تدوينة على صفحته بالفايسبوك أكد من خلالها أن ثلاث سيارات أمنية تطوق منزله بالاضافة ، لوجود أعوان بالزي المدني في الحديقة المقابلة للعمارة التي يقطنها .وتساءل بن غربية قائلا ’’ لا ادري لماذا كل هذا الترهيب البوليسي لي و لولدي و لعائلتي و لجيراني و بأي حق ؟ و هل هناك امر قضائي بذلك ؟واضاف قائئلا ’’لم ارفض يوما الحضور لاي استدعاء لي .وحمّل بن غربية السلطة مسؤولية كل اعتداء يتم على حقوقه، مشيرا إلى أنه سيتتبع المسؤولين عن ذلك.وفي شريط فيديو قال بن غربية أن عصابات الانترنات تواصل ترهيبه وتشويهه بنشر أكثر من 200 تدوينة متهمة اياه بسرقة الخطوط التونسية والتورط في عملية قتل والتجارة في الأعضاء وفي كل ما هو ممنوع...وقال أنه على ذمة القضاء في أي وقت ويرفض الابتزاز وأن يقدم كقربان للعصابات الفاسدة...