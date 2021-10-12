ليلى جفال تباشر مهامها على رأس وزارة العدل

باشرت صباح اليوم وزيرة العدل ليلى جفال مهامها على رأس وزارة العدل، حيث التقت ثلة من سامي إطارات الوزارة و موظّفيها يتقدّمهم رئيس ديوان الوزيرة ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و المتفقد العام و أعضاء الديوان و عدد من المدّعين العامين و سامي القضاة بالوزارة ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح.



و مثّل اللّقاء مناسبة أكدت فيها وزيرة العدل على ضرورة مضاعفة جهود العمل والانكباب على مختلف الملفات العاجلة و المتأكّدة محل نظر و اهتمام مصالح وزارة العدل.

و توجّه إطارات الوزارة بالتهنئة إلى السيدة الوزيرة المعيّنة، متمنين لها النجاح في أداء مهامها والتوفيق في ما تصبو لإنجازه.





