ليلى جفال تباشر مهامها على رأس وزارة العدل

Publié le Mardi 12 Octobre 2021 - 11:33قراءة: 0 د, 30 ث
باشرت صباح اليوم وزيرة العدل ليلى جفال مهامها على رأس وزارة العدل، حيث التقت ثلة من سامي إطارات الوزارة و موظّفيها يتقدّمهم رئيس ديوان الوزيرة ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و المتفقد العام و أعضاء الديوان و عدد من المدّعين العامين و سامي القضاة بالوزارة ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

و مثّل اللّقاء مناسبة أكدت فيها وزيرة العدل على ضرورة مضاعفة جهود العمل والانكباب على مختلف الملفات العاجلة و المتأكّدة محل نظر و اهتمام مصالح وزارة العدل.
و توجّه إطارات الوزارة بالتهنئة إلى السيدة الوزيرة المعيّنة، متمنين لها النجاح في أداء مهامها والتوفيق في ما تصبو لإنجازه.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234057



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 | 6 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:15 17:49 15:19 12:13 06:24 04:58
Babnet
22°
Babnet24°Babnet% 60:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1824°-1821°-1823°-1623°-17
  • Avoirs en devises
    21533,3

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28335 DT        1$ =2,83964 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   2153,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive