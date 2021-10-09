سعيد: ’’ما تزال لدينا راجمات الصواريخ القانونية’’

’’ما تزال لدينا راجمات الصواريخ القانونية’’

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 بالمكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الحوار مع الشعب والشباب أساسا.وقال "سيتم الإعلان عن المواعيد القادمة في إطار الحوار مع الشعب التونسي ومع ممثلي الشباب في الجهات على وجه الخصوص".وتابع "يعلمون جيدا ماذا فعلوا وما يفعلون ومازالوا إلى الآن وفي هذه اللحظة يقفون ويطلبون العون من الخارج..نحن نتعاون مع الدول والمؤسسات الدولية ولكن لابد أن تحترمنا الدول والمؤسسات وتحترم إرادة الشعب التونسي له السيادة في الداخل والدولة ذات سيادة".وقال رئيس الجمهورية أن القضايا التي احيلت على القضاء العسكري هي من اختصاص المحكمة العسكرية بنص القانون مشددا على أن من هو محكوم منذ سنة 2018وقال سعيد نحن احرص منهم على انفاذ القانون وحماية الحقوق و الحريات .وقال سعيد في نفس اللقاء ’ ’’ بكل صراحة ووضوح ما تزال لدينا راجمات الصواريخ القانونية المعبّرة عن الإرادة الشعبية وعن سيادته ولا نقبل أن نكون تحت وصاية أي كان’’.يشار الى ان قيس سعيد كان قد اعلن عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ اجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراءكما اصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر امرا رئاسيا (عدد117) تضمن تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.