سعيد: ’’ما تزال لدينا راجمات الصواريخ القانونية’’

Publié le Samedi 09 Octobre 2021 - 18:58قراءة: 1 د, 20 ث
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 بالمكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الحوار مع الشعب والشباب أساسا.

وقال "سيتم الإعلان عن المواعيد القادمة في إطار الحوار مع الشعب التونسي ومع ممثلي الشباب في الجهات على وجه الخصوص".

وتابع "يعلمون جيدا ماذا فعلوا وما يفعلون ومازالوا إلى الآن وفي هذه اللحظة يقفون ويطلبون العون من الخارج..نحن نتعاون مع الدول والمؤسسات الدولية ولكن لابد أن تحترمنا الدول والمؤسسات وتحترم إرادة الشعب التونسي له السيادة في الداخل والدولة ذات سيادة".


’’ما تزال لدينا راجمات الصواريخ القانونية’’

وقال رئيس الجمهورية أن القضايا التي احيلت على القضاء العسكري هي من اختصاص المحكمة العسكرية بنص القانون مشددا على أن من هو محكوم منذ سنة 2018

وقال سعيد نحن احرص منهم على انفاذ القانون وحماية الحقوق و الحريات .

وقال سعيد في نفس اللقاء ’ ’’ بكل صراحة ووضوح ما تزال لدينا راجمات الصواريخ القانونية المعبّرة عن الإرادة الشعبية وعن سيادته ولا نقبل أن نكون تحت وصاية أي كان’’.


يشار الى ان قيس سعيد كان قد اعلن عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ اجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء

كما اصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر امرا رئاسيا (عدد117) تضمن تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233896



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news
.

السبت 09 أكتوبر 2021 | 3 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:19 17:53 15:22 12:13 06:21 04:55
Babnet
20°
Babnet24°Babnet% 73:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
3.09 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1822°-1822°-1724°-1723°-19
  • Avoirs en devises
    21506,9

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28088 DT        1$ =2,83913 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   2163,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive