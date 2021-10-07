حادث اصطدام قطارين على مستوى محطة مقرين الرياض يسفر عن 33 إصابة

(وات) - جد اليوم الخميس في حدود الساعة 19 و20 دقيقة، حادث اصطدام بين قطار الضاحية الجنوبية للعاصمة وقطار قادم من قابس على مستوى محطة مقرين الرياض، مخلفا 33 إصابة متفاوتة الخطورة في صفوف المسافرين.



فقد أفاد الناطق الرسمي باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية، حسان الميعادي، مساء اليوم، وكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الحادث أسفر عن إصابة 33 شخصا، إصاباتهم متفاوتة الخطورة، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المؤسسات الاستشفائية القريبة لتلقي الإسعافات الضرورية.



وتتمثل صورة الحادث، وفق الميعادي، في اصطدام قطار الأحواز الجنوبية بالقطار القادم من قابس في اتجاه تونس، والذي كان متوقفا بمحطة مقرين الرياض. كما أوضح أنه تم فتح بحث تحقيقي في الحادث للوقوف على أسبابه وتحديد المسؤوليات.



من ناحيته، أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس، نجم الدين الحاج محمد، بأن 10 سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية وعددا من سيارات الإسعاف الطبي، تولت نقل المصابين البالغ عددهم 33، وتوزيعهم على مستشفيات الحروق البليغة ببن عروس (26 مصابا) وشارل نيكول (5 مصابين)، فيما تم توجيه مصاب واحد إلى مستشفى الحبيب ثامر، ومصاب آخر إلى مستشفى الرابطة.



وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية أن أغلب الإصابات طفيفة ولا تكتسي خطورة، باستثناء حالة وحيدة غير مستقرة.



