زيلينسكي يتهم ترامب بتجاهل "مساعدة روسيا لإيران" في الحرب

Publié le Jeudi 09 Avril 2026 - 22:15
      
اتهم فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجاهل ما وصفه بأنه "أدلة دامغة" على أن روسيا كانت تزود إيران بمعلومات استخباراتية وصور أقمار صناعية لاستهداف القواعد الأمريكية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع بودكاست "ذا ريست إز بوليتيكس": "قلت هذا علنا. هل سمعنا ردا من الولايات المتحدة تجاه روسيا بأن عليهم التوقف؟ أعتقد أن هذه هي المشكلة، أنهم يثقون ببوتين. وهذا أمر مؤسف".


وزعمت وثيقة استخباراتية أوكرانية أن الأقمار الصناعية الروسية نفذت عشرات المسوحات التفصيلية للمواقع العسكرية والبنية التحتية الحيوية في 11 دولة بالشرق الأوسط بين 21 و31 مارس، غطت 46 "هدفا" وشملت قواعد عسكرية أمريكية ومطارات وحقول نفط.


يأتي هذا كأحدث علامة على تدهور العلاقات بين كييف والبيت الأبيض، الذي أصبح موضع تدقيق لتبنيه ما تعتبره أوكرانيا موقفا "مواليا للكرملين بشكل متزايد". وأشاد ترامب مؤخرا برئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أقرب حليف لروسيا في أوروبا، بينما انتقد نائب الرئيس جي دي فانس زيلينسكي واتهم أوكرانيا بـ"التسبب في معاناة للشعب الهنغاري".

في ظل إدارة ترامب الثانية، خفض البيت الأبيض المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بنسبة 99%، وانتقل إلى نموذج يشتري فيه حلفاء الناتو أسلحة أمريكية لإرسالها إلى كييف.

وقال زيلينسكي إنه على النقيض من البيت الأبيض يفهم القائد الروسي "بنسبة 100%"، وإن بوتين "يعرف أنني وحدي من يفهمه". وأضاف أن هذا خلق عقبات في عملية السلام، لأن المفاوضين الأمريكيين، الذين زاروا موسكو خمس مرات في عام 2025 ولم يزوروا كييف بعد، يميلون إلى الثقة كثيرا بالكرملين.

المصدر: تيليغراف
