رجة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر بولايتي جندوبة وباجة

أكد رئيس وحدة الرصد الجوي بجندوبة، محمد الجبالي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مصالح الرصد بالجهة سجلت، مساء اليوم الثلاثاء، رجة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر.



ورجح الجبالي أن يكون مركز الرجة المصنفة ب"القوية"، شاطئ الزوارع بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، مبينا أن ارتدادات هذه الرجة امتدت لتشمل عددا من مناطق ولاية جندوبة، من بينها معتمديات جندوبة وبوسالم وطبرقة.



ولم يختلف تأكيد رئيس وحدة الرصد بجندوبة، عما صرح به عدد من متساكني معتمديات بوسالم وجندوبة وطبرقة ومدينة باجة، مساء اليوم الثلاثاء، الذين تحدثوا عن شعورهم برجة أرضية خفيفة، قبيل الساعة الثامنة ليلا بدقائق.



وروى البعض أن الرجة أدت إلى سقوط بعض الأجسام وإلى حدوث ارتجاجات خفيفة طالت الجدران.





