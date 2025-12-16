المتلوي :انطلاق العمل بجهاز "سكانار" حديث بالمستشفى الجهوي بالجهة

انطلق العمل بجهاز مفراس "سكانار" حديث أمس الاثنين بالمستشفى الجهوي بالمتلوي في إطار مشروع مشترك بين وزارة الصحة وبرنامج الصحة عزيزة، مع ربطه مباشرة بالمستشفى الرقمي بوزارة الصحّةوذكرت وزارة الصحة بصفحتها الرسمية "فايسبوك"، أنّ الجهاز يوفّر فحوصات دقيقة، بالاضافة الى إمكانية قراءة الصور الطبية عن بُعد من العاصمة، ممّا يساهم في تقليص آجال الانتظار ،وتحسين سرعة وجودة التشخيص