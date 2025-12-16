المتلوي :انطلاق العمل بجهاز "سكانار" حديث بالمستشفى الجهوي بالجهة
انطلق العمل بجهاز مفراس "سكانار" حديث أمس الاثنين بالمستشفى الجهوي بالمتلوي في إطار مشروع مشترك بين وزارة الصحة وبرنامج الصحة عزيزة، مع ربطه مباشرة بالمستشفى الرقمي بوزارة الصحّة
وذكرت وزارة الصحة بصفحتها الرسمية "فايسبوك"، أنّ الجهاز يوفّر فحوصات دقيقة، بالاضافة الى إمكانية قراءة الصور الطبية عن بُعد من العاصمة، ممّا يساهم في تقليص آجال الانتظار ،وتحسين سرعة وجودة التشخيص
كما تم دعم قاعة "السكانار" بفضاء رقمي يضم تجهيزات جديدة لتحسين العمل الطبي والإداري، ومتابعة الملفات الصحية
واكدت الوزارة أنّ هذه الخطوة جاءت لتعزيز العدالة الصحية وتقريب الخدمات الطبيّة وتحسين جودتها، وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات الصحية العمومية
