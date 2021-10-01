بعد الغائه هيئة مراقبة دستورية القوانين، هل يتّجه الرئيس الي الغاء هيئة الانتخابات؟؟ ‎‎

Publié le Vendredi 01 Octobre 2021 - 08:37قراءة: 0 د, 55 ث
وجّه الخميس 30 سبتمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد انتقادات لاذعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشكّكا في علويتها واستقلاليتها.

وخلال استقباله لرئيس هيئة محاكمة المحاسبات نجيب القطاري قال الرئيس قيس سعيّد "لا بد ان أؤكد ان الهيئة العليا أو التي توصف انها عليا يجب أن تكون مستقلة بالفعل".

وتابع منتقدا الهيئة "سمعت في الأيام الأخيرة موقفا حول جملة من التدابير التي اتخذتها ولا دخل للهيئة المستقلة او التي يدعي البعض أنها مستقلة ان تتدخل في مثل هذه المسائل".

وأثارت تصريحات رئيس الجمهورية عديد التفاعلات حيث رجّح البعض أن رئيس الجمهورية وعلى غرار هيئة مراقبة دستورية القوانين قد يذهب أيضا الي الغاء هيئة الانتخابات وتغيير تركيبتها أو اسناد وزارة الداخلية صلاحيات الاشراف على الانتخابات أو الاستفتاءات التي قد يدعو اليها رئيس الجمهورية.

يذكر أن رئيس الهيئة نبيل بفون كان اعتبر اجراءات 25 جويلية غير متطابقة مع الدستور وأكّد أنه لا يمكن التوجه لانتخابات مبكرة في ظل الفراغ حسب تعبيره.

كما أن الرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار وفي تعليقه على الأمر الرئاسي 117 نبّه الي أن هناك تغييرا نحو تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية وغياب الرقابة على أعماله.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233385

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Vendredi 01 Octobre 2021 à 17h 17m |           
رئيس منتهي المشروعية



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

السبت 02 أكتوبر 2021 | 25 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:29 18:03 15:29 12:16 06:15 04:49
Babnet
19°
Babnet28°Babnet% 77:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2028°-1933°-2136°-2427°-22
  • Avoirs en devises
    21572,6

  • (1 oct)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,29404 DT        1$ =2,82114 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 oct)   1134,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive