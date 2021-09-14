باب سويقة ... مداهمات ليلية تطيح ب8 عناصر اجرامية خطيرة مفتش عنهم في قضايا اغتصاب ومحاولة قتل

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية باب سويقة واثر مداهمات ليلية من القبض على 8 عناصر اجرامية خطيرة مفتش عنهم في قضايا اغتصاب ومحاولة القتل والسلب كما تمت محاصرة مروج مخدرات بجهة الخربة محل 5 مناشير تفتيش من أجل ترويج المخدرات و السرقات.
وبتفتيش المتهمين تم حجز اسلحة بيضاء بحوزتهم واقراص مخدرة.
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.
وبتفتيش المتهمين تم حجز اسلحة بيضاء بحوزتهم واقراص مخدرة.
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.
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