باب سويقة ... مداهمات ليلية تطيح ب8 عناصر اجرامية خطيرة مفتش عنهم في قضايا اغتصاب ومحاولة قتل

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية باب سويقة واثر مداهمات ليلية من القبض على 8 عناصر اجرامية خطيرة مفتش عنهم في قضايا اغتصاب ومحاولة القتل والسلب كما تمت محاصرة مروج مخدرات بجهة الخربة محل 5 مناشير تفتيش من أجل ترويج المخدرات و السرقات.



وبتفتيش المتهمين تم حجز اسلحة بيضاء بحوزتهم واقراص مخدرة.



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.



