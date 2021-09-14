باب سويقة ... مداهمات ليلية تطيح ب8 عناصر اجرامية خطيرة مفتش عنهم في قضايا اغتصاب ومحاولة قتل

Publié le Mardi 14 Septembre 2021 - 09:30 قراءة: 0 د, 19 ث
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية باب سويقة واثر مداهمات ليلية من القبض على 8 عناصر اجرامية خطيرة مفتش عنهم في قضايا اغتصاب ومحاولة القتل والسلب كما تمت محاصرة مروج مخدرات بجهة الخربة محل 5 مناشير تفتيش من أجل ترويج المخدرات و السرقات.

وبتفتيش المتهمين تم حجز اسلحة بيضاء بحوزتهم واقراص مخدرة.

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.

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