رئاسة الجمهورية: ’’تونس لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه’’

Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 - 22:01قراءة: 0 د, 39 ث
أوضح رئيس الدولة قيس سعيد مساء اليوم الجمعة وفق بلاغ نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أنه أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية تم التأكيد على أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية، ولا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة أعداده.
وشدد البلاغ على أن سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت.
وجاء هذا البلاغ دحضا لكل الافتراءات وتفنيدا لكل الإدعاءات بحسب نصه .


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Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 232211

3azizou  (Tunisia)  |Vendredi 10 Septembre 2021 à 22h 17m |           
باهي ياسر
و توه إلي عملتوا فينا فرنسا احتلال و إلا حماية

Fenac  (Tunisia)  |Vendredi 10 Septembre 2021 à 21h 45m |           
وهو كذلك

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 10 Septembre 2021 à 21h 44m |           
ههههههه، دوختو النفّه !
يا سي قيس ذوق شويّه ملّي انتي قاعد تعمل فيه وعامل الناس الكل تلامذه قدّامك ومحرّم عليهم لكلام !!!
مخيبها صنعتي عند غيري !



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