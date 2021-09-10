بالصور... في مرناق مداهمة مصنع عشوائي كان يستعمل الزيت النباتي ويضيف له منكهات زيوت لوز وصبار

Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 - 08:42قراءة: 0 د, 25 ث
قام أعوان مركز الأمن الوطني بمرناق ليلة أول أمس بمداهمة مصنع عشوائي لصنع و تعليب أنواع مختلفة من الزيوت كزيت اللوز و الصبار و التي يتم استعمالها من طرف البعض كأدوية طبيعية.



وكشفت الابحاث ان المصنع بدون ترخيص و غير مطابق للمواصفات التونسية كما ان منتوجاته كلها تعتمد على الزيت النباتي المدعم و بزيادة بعض المنكهات ثم يقع التنصيص على العلبة بأنها مصنوعة بأحد البلدان الآسيوية.

وقد تم حجز كل المواد التي بلغت قيمتها المالية حوالي80 الف دينار وتحرير محضر بحث في الغرض .

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