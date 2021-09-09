قام اعوان فرقة الشرطة العدلية العمران بمداهمات ليلية بعد استشارة النيابة العمومية بجهة حي ابن خلدون حيث تمكنوا من

إلقاء القبض على عنصر اجرامي خطير معروف بكنية "هتلر" محل 9 مناشير تفتيش و بطاقات قضائية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد و اقتحام محل الغير و الاعتداء علي ملك الغير الخاص و تحويل وجهة فتاة و اغتصابها و ترويح المخدرات صادر في حقه حكم يقضي بسجنه لمدة 20 سنة مع النفاذ العاجل.



وفي نفس الصدد تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران من القبض على عنصر اجرامي خطير بالجبل الاحمر معروف بكنية "ولد العروسي"محل 10 مناشير تفتيش من أجل الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة و بيع الخمر خلسة و صادرة في حقه حكم يقضي بسجنه لمدة سنة و نصف.





باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم لمواصلة الأبحاث



