منوبة: محاصرة 3 عناصر اجرامية خطيرة محل 32 منشور تفتيش

تمكن اليوم اعوان فرقة شرطة النجدة بمنوبة من محاصرة وايقاف 3 عناصر اجرامية خطيرة ،الاول محل 22 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية وهياكل قضائية من اجل تورطه في قضايا براكاجات وسرقات والعنصر الاجرامي الثالث محل 7 مناشير تفتيش في قضايا تكوين وفاق اجرامي والسرقة ،اما العنصر الثالث فهو محل 3 مناشير تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية في قضايا تحويل وجهة وعنف شديد .
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في شأنهم لاحالتهم على القضاء لمحاكمتهم من أجل ما نسب اليهم من تهم.
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في شأنهم لاحالتهم على القضاء لمحاكمتهم من أجل ما نسب اليهم من تهم.
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