منوبة: محاصرة 3 عناصر اجرامية خطيرة محل 32 منشور تفتيش

تمكن اليوم اعوان فرقة شرطة النجدة بمنوبة من محاصرة وايقاف 3 عناصر اجرامية خطيرة ،الاول محل 22 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية وهياكل قضائية من اجل تورطه في قضايا براكاجات وسرقات والعنصر الاجرامي الثالث محل 7 مناشير تفتيش في قضايا تكوين وفاق اجرامي والسرقة ،اما العنصر الثالث فهو محل 3 مناشير تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية في قضايا تحويل وجهة وعنف شديد .



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في شأنهم لاحالتهم على القضاء لمحاكمتهم من أجل ما نسب اليهم من تهم.



