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بطولة امم افريقيا للرجال للكرة الطائرة( رواندا 2021) - تونس - نيجيريا اليوم على الساعة السابعة مساء

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 10:01قراءة: 0 د, 31 ث
يتبارى المنتخب التونسي للكرة الطائرة اليوم ( الساعة السابعة مساء) في الجولة الاولى لبطولة امم افريقيا للرجال للكرة الطائرة مع منتخب نيجيريا ضمن منافسات المجموعة (ب)-

وتستضيف العاصمة الرواندية كيغالي خلال الفترة من 7 حتى 16 سبتمبر المقبل، بطولة امم افريقيا للرجال للكرة الطائرة بمشاركة 16 منتخبًا
وكانت عملية القرعة قد أجريت مساء امس بكيغالي ووضعت المنتخب التونسي ضمن المجموعة (ب) مع منتخبات نيجيريا واثيوبيا وجنوب السودان.


وفي ما يلي توزيع المجموعات

مجموعة (ا) : رواندا- بوركينا فاسو - أوغندا- بوروندي
مجموعة (ب): تونس -نيجيريا – إثيوبيا- جنوب السودان
مجموعة (ج): الكامرون- الكونغو الديمقراطية – مالي- النيجر
مجموعة (د): مصر-المغرب- تنزانيا- كينيا

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