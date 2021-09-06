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نقابة السلك الدبلوماسي: بيان مجموعة السبع خالف الأعراف

Publié le Lundi 06 Septembre 2021 - 20:02قراءة: 0 د, 38 ث
عبر المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي عن استغرابه من طريقة كتابة البيان الصادر عن سفراء الدول السبعة G7 المعتمدين بتونس، وما تضمنه من مقترحات وافكار لمساندة بلادنا في تركيز مسارها الديمقراطي وفق رؤية تتماشى والوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي لجميع فئات المجتمع التونسي.

وأوردت النقابة المذكورة في بيانها الصادر، مساء اليوم الإثنين، ان اسلوب بيان سفراء الدول السبعة "لا يتماشى مع الاعراف الدبلوماسية في ذكر اسماء رؤساء الدول بتلك الطريقة حيث وجب ذكر الصفة كاملة لسيادة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد في البيان المذكور ولا اختزاله في ثلاث كلمات.

هذا ودعت نقابة السلك الدبلوماسي سلطة الاشراف على المرفق الدبلوماسي الى" لفت نظر الجهات الدبلوماسية المعنية لتعديل بيانها في ما يخص الصفة الكاملة لسيادة رئيس الجمهورية".






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 231965

Sarramba  (Romania)  |Lundi 06 Septembre 2021 à 20h 55m |           
عالميا، "التّل" الدبلوماسي التونسي، أقوى من مجموعة السبع؟؟؟ ههههه



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