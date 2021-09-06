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قيس سعيد : ''سيتمّ التصدّي بالقانون لكل محاولات التسلل إلى الأسلاك الحيوية في الدولة

Publié le Lundi 06 Septembre 2021 - 19:19قراءة: 0 د, 43 ث
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، على موكب احياء الذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني، بحضور المكلّف بتسيير وزارة الداخلية وآمر الحرس الوطني وإطارات أمنية عليا.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه حرص على المشاركة في احياء هذه الذكرى الخالدة اعترافا بالبطولات التاريخية لسلك الحرس الوطني وانجازاته المميّزة التي تعدّت الجوانب الأمنية لتشمل قطاعات ومجالات تدخّل أخرى غير تقليدية.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن منتسبي سلك الحرس الوطني مصدر فخر وإلهام لكلّ التونسيات والتونسيين، حاثا إياهم على أن يكونوا قدوة في كل خطوة في الطريق التي خطّها الشعب التونسي.

وأكّد رئيس الجمهورية على وحدة الدولة وعلى أن السيادة فيها للشعب، منبّها إلى أنه سيتمّ التصدّي بالقانون لكل محاولات التسلل إلى الأسلاك الحيوية في الدولة وتوظيفها لخدمة مصالح جهات معيّنة وذلك حتى تظلّ هذه المرافق عمومية وطنية للجميع على قدم المساواة.


Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 231962

Maximelinoss  (Tunisia)  |Mardi 07 Septembre 2021 à 08h 19m |           
منع التسلل الى المراكز الحيوية في الدولة معنى هذا حسب فهمي البسيط
الرجوع الى سياسة بن علي لا يدخل الامن او الجيش الا تجمعي وعد التثبت والرجوع الى اتجاه الجد الاول
ان تكون تصلي فانت خوانجي ولا يحق لك التوظيف في الدولة وليس هناك ما يميز الا الدخول الى المسجد اي التيكة الوحيده انه تابع للنهضة ويبعد على اساسها من العمل كما فعل بن علي وقبله بورقيبة
للحصول على وظيف يجب ان تكون زبراط مشهود لك
غير هذا التمييز لا يوجد غيرهواظن قيس سيتبع هذا الاسلوب لكن بتوظيف اتباعه فقط ليظمن نظافة كل الاسلاك من كل اتباع الاحزاب الاخرى

MZAWWAR  (Canada)  |Lundi 06 Septembre 2021 à 19h 40m |           
Tawwa thannina, les militaires et le ministère l’intérieur bech ywalliw ylelchou, ndhaaaf et NEUTRES!!!!. Les militaires viennent de réaliser un PUTSCH sous ta bénédiction, et nos (amis) policiers ybi3ou el 9erd et yadh7kou ala cherih.. 7asilou Ben ALI 2 veut être une copie de Ben Ali1

Slimene  (France)  |Lundi 06 Septembre 2021 à 18h 49m |           
@Amir1.L'erreur fatale d'Ennhdha est de s'être infitrée à travers ses fidèles dans tous les rouages de l'Etat.Dans une démocratie celà ne se fait.D'où des procès en perspectives qui vont toucher les cadres d'Ennahdha.


Amir1  ()  |Lundi 06 Septembre 2021 à 18h 33m |           

هكذا أصح: وطنية عمومية للجميع على قدم المساواة
وقد كانت كذلك طيلة العشر سنوات
ومن يقدر على استعمالها لفائدته؟؟؟



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