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المرزوقي: ''طارت السكرة و حضرت المداينية''

Publié le Lundi 06 Septembre 2021 - 21:30قراءة: 1 د, 16 ث
قال رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي في فيديو بثه على صفحته على الفايسبوك، مساء اليوم الإثنين، إنه مر أكثر من شهر على إنقلاب 25 جويلية ووالواضح ان السكرة بدات تمشي والمداينية شادين الصف"، تعقيبا منه على الوضع الحالي بالبلاد وتواصل الإجراءات الإستثنائية.

وأشار المرزوقي إلى ان "المداينية كثر من بينهم الأجانب ممن يريدون التدخل وانقسام الشعب التونسي مع وضد وهو انقسام خطير والاخطر الأزمة الإقتصادية المستفحلة".

وأقر المرزوقي أن الجزء من الشعب الذي هلل بإنقلاب 25 جويلية سيكتشف ان ابواب الجحيم الإقتصادي ستفتح ، حيث سيزداد الفقراء فقرا والطبقة الوسطى ستدخل للفقر".

وقال "تترصدنا أزمة إقتصادية خانقة والنموذج اللباني سيكون مصيرنا".

''لابد من حكومة شرعية والشرعية لا تكتسب إلا بعودة البرلمان''

و طرح رئيس الجمهورية الأسبق عدد من المقترحات للخروج من الأزمة الحالية في البلاد .

وأكد المرزوقي على ضرورة وضع حكومة شرعية ، مضيفا ان الشرعية لا تكتسب إلا بعودة البرلمان ، داعيا رئيس مجلس النواب المعلقة أشغاله راشد الغنوشي للإستقالة وتغيير عمل المؤسسة البرلمانية.

هذا واقر المرزوقي بضرورة محاسبة كل الفاسدين في البرلمان من خلال مقاضاتهم وبالقانون.

كما دعا المرزوقي إلى تنظيم إنتخابات تشريعية سابقة لاوانها وفقا لقانون إنتخابي جديد، إضافة لرفع كل التضييقات ومن بينها منع السفر على النواب وعلى رجال الأعمال غير المذنبين وإطلاق سراح بعض النواب أيضا.

وشدد على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية ومعاودة الحرب على الفساد بالقانون وفي إطار الدستور واستقلالية القضاء، وفق تعبيره.

وقال المرزوقي أن الحل الوحيد للأزمة في البلاد هو في ما سبق واقترحه من نقاط حتى تصل تونس لبر الأمان وتعود للمسار الديمقراطي.


Commentaires


10 de 10 commentaires pour l'article 231921

Zikas  ()  |Mardi 07 Septembre 2021 à 14h 04m |           
يا سي المرزوقي .. آشنوة عملت وقت اللّي كنت رئيس ؟
ما نتفكر كان "تَعْصِيصِكْ" للغنوشي باش يخليك تولي رئيس دولة !!! أمّا على حساب شكون يا حقوقي ؟!!! ولذا اتلهى بأفكارك وكتبك وحقوقك وخاصة لا تنسى أن تضع كل هذا في أيدي وليّ نعمتك "المُفَدَّى" حَمَدْ متاع قطر والحاشية متاعه طبعا من غير دخول في التفاصيل القذرة اللّي مليانة "طمع" و "تطفّل" ... إلخ ..

Zikas  ()  |Mardi 07 Septembre 2021 à 13h 54m |           
يا سي المرزوقي .. آشنوة عملت وقت اللي كنت رئيس ؟
ما نتفكر كان "تعصيصك" للغنوشي باش يخليك تولي رئيس دولة !!! أما عل حساب شكون يا حقوقي ؟!!! ولذا اتلهى بأفكارك وكتبك وخاصة لا تنسى أن تضع كل هذا في أيدي ولي نعمتك "المفدى" حمد متاع قطر والعافية طبعا من غير تفاصيل

Oceanus  ()  |Mardi 07 Septembre 2021 à 13h 03m |           
Bla bla bla.pauvre rate

Maximelinoss  (Tunisia)  |Mardi 07 Septembre 2021 à 08h 04m |           
ملا غباء في هالبلاد قالوها للمليون مرة البغدادي دخل متسلل للبلاد التونسية ويطبق عليه قانون الدولة ان هي دولة كما نعتقد ثم وقّع على تسليمه الباجي اللي تحت رحمة ربي الان عندما كان رئيس حكومة قبل حكومة الجبالي وسلمته حكومة الجبالي في اطار تواصل الدولة اولا ثم في اطار اننا نطالب بتسليم الفارين وارجاعهم الى تونس للمحاكمة ونتمسك بعدم تسليم الاخرين يصبح فيه تناقظ ومن ناحية اخرى ما سلموا البغدادي الا بعد التثبت بلجنة خاصة الى ليبيا من سلامة المحاكمة
العادلة وعدم تعرضه للتعذيب ولذا كفوا عن المهاترات والكذب اللي تعلمتوه من اعلام ساقط ردئ يقوده انذال تربوا في حجر بن علي على النفاق والكذب والرذيلة

Humanoid  (Japan)  |Mardi 07 Septembre 2021 à 02h 43m |           
@Fenac (Tunisia)
بالله فسّرلي كيفاش تسليم البغدادي المحمودي لثوار ليبيا حرام، وتسليم سليمان بوحفص للجزائر حلال محلّل ؟
الزوز يعتبروا "لاجئين" بغض النظر عن أجندتهم !
وفوق هذا، مش قالكم المرزوقي ألف مرة تسليم البغدادي المحمودي تم بدون علمي، وأقدمت عليه حكومة حمادي الجبالي من ورائه ؟
بالسيف تحبّوا تلصقوهالو ؟

وقبل هذا ودونه، آش دخل تسليم البغدادي في ما يقول ؟
يعني الراجل يحكي على واقع اليوم واللحظة، ويتحدّث عمّا يحصل في بلادنا بسبب تعنّت الرئيس ومن قبله تعنّت عدد لا يستهان به من أعضاء البرلمان وعلى رأسهم الغنوشي الذي يصر على الظهور كشخصية رئيسية وأغلب الشعب يكرهه.
حالة من الاحتقان والتشنج كما قال ونيس وزير الخارجية في حكومة السبسي الأولى بعد الثورة.
وحلحلة الأزمة تبدأ بتخلّي كل طرف عن تعنّته. وهذا ما ينتقده المرزوقي، وما يدعو له.
فأين البغدادي المحمودي من الموضوع ؟

Fenac  (Tunisia)  |Mardi 07 Septembre 2021 à 00h 18m |           
من سلم من استجاب به لا خير في نصحه البغدادي المحمودي

Sarramba  (Romania)  |Lundi 06 Septembre 2021 à 20h 31m |           
@Bensa94 (France)
un simplet comme toi, vivra simplet et mourra débile!!!

Sarramba  (Romania)  |Lundi 06 Septembre 2021 à 20h 27m |           
Bla-Bla-Bla, Bla-Bla-Bla
La montagne a accouché d'une souris!!!
Si tu n'as que ces banalités à nous dire? Reste couché!
L'initiative et les décisions courageuses sont le propre des Grands et des vrais leaders !!!

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 06 Septembre 2021 à 15h 44m |           
العبيد لا يعرفون طعم الحرية ولا يستسغونها
يعتقدون ان غيرهم مثلهم لا يتحركون الا بالاوامر

Bensa94  (France)  |Lundi 06 Septembre 2021 à 14h 03m |           
IL a reçu l'ordre du quatar ....



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