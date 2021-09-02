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محل اكثر من 27منشور تفتيش... مداهمات أمنية بالكرم الغربي تطيح بولد البش" "ولد اللبة" ورأس الكلب"

Publié le Jeudi 02 Septembre 2021 - 09:42قراءة: 0 د, 38 ث
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج واعوان مركز الامن الوطني بالكرم الغربي واعوان فرقة شرطة النجدة واثر القيام بمداهمات ليلية من الاطاحة ب3 عناصر اجرامية خطيرة الأول معروف بكنية" ولد البش" محل 4 مناشير تفتيش من اجل تورطه في قضايا سلب وسرقات ،اما العنصر الاجرامي الثاني فهو معروف بكنية رأس الكلب محل 6 مناشير تفتيش و بطاقتي جلب قضائية من اجل تورطه أيضا في قضايا نطر وسلب أما المتهم الثالث فهو معروف بكنية ولد اللبة " روع المواطنين بالكرم الغربي بافتكاك اغراضهم تحت التهديد بالاعتداء عليهم بساطور .

هذا وتمت الاطاحة بعنصر اجرامي خطير محل 17 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية وهياكل قضائية ومحل 4 بطاقات جلب قضائية من اجل ترويج المخدرات .
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في شأنهم.

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