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وصول دفعة جديدة من المعدّات الطبية ومكثّفات الأكسجين من المملكة السعودية

Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 17:29قراءة: 0 د, 32 ث
تلقّت تونس، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، دفعة جديدة من المعدّات الطبية ومكثّفات الأكسجين التي منحتها المملكة العربية السعودية لبلادنا في إطار مواصلة دعم جهودها في التصدي لجائحة كوفيد-19.

وفي بلاغ لقصر قرطاج جدّدت رئاسة الجمهورية الإعراب عن فائق الشكر وبالغ الامتنان للمملكة العربية السعودية على وقوفها الثابت مع تونس في هذا الظرف الوبائي الصعب ومواصلة المدّ التضامني النبيل الذي سيعزز روابط الأخوة والتآزر بين الشعبين الشقيقين.



وتم تسلّم هذه المعدات ومكثّفات الأكسجين بحضور الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وعبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس.

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