فريد بالحاج: البنك الدولي يحتاج حكومة ورئيس وزراء للتحاور ودعم تونس

أكد فريد بالحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال استضافته في برنامج ميدي شو اذاعة موزاييك اليوم، أن رئيس الجمهورية شدد خلال لقائه به على دقة الوضع الاقتصادي للبلاد وصعوبته، معتبرا أنه واع بضرورة إنجاز إصلاحات اقتصادية عاجلة.كما عبّر بالحاج عن إيجابية لقائه بكل من أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، قائلا ''كلاهما على وعي بالوضع .. حسب تقديري ثمة أرضية للتوافق حول الإصلاحات اللازمة''.وشدد ضيف ميدي شو على أهمية اجتماعات البنك الدولي التي ستتم في أكتوبر القادم، وقال ''هذي فرصة لتونس، لازم نمشيولها واحنا نعرفو وين ماشين. لا شيء يمكن أن يرجّنا كعدم الوضوح..'' حسب تعبيره. كما أكد أن مساعدة وإعانة البنك الدولي لتونس مشروط بالاصلاحات الضرورية، وتابع ''فما امكانية اذا يتم تعيين رئيس وزراء وحكومة اقتصادية، وبتضافر الجهود ينجم يوصلنا لحاجة باهية ما كناش نتصوروها''.كما شدد المتحدث على ضرورة رفع الدولة يدها عن الاقتصاد، مشددا ''الدولة لازم يهز يدها على الاقتصاد و تخلي القطاع الخاص يخدم على روحو و تقعد عندها دور تعديلي.. و كيف القطاع الخاص يتجاوز القانون.. فما عدالة تحكم".كما انتقد نظام الدعم المطبّق إلى اليوم، وقال ''صندوق الدعم متاع السبعينات موش متاع توا.. و أصبح مشكلة''.