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رضا لينين يقدّم "الحل السحري" لانقاذ البلاد: حان الوقت لتغيير الدينار واستبدال الحكم المركزي بسلطات محلية حقيقية

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 12:18قراءة: 0 د, 35 ث
نشر الاثنين 30 أوت، المقرب من قصر قرطاج رضا شهاب المكي المعروف برضا لينين، تدوينة أثارت جدلا واسعا قدم من خلالها ما اعتبره الطريق لتخليص تونس من العبودية التي يعيشها العالم.

واعتبر رضا لينين انه حان الوقت لفصل التجارة الخارجية عن التجارة الداخلية وتغيير الدينار وتعويضه بعملة متحررة من عبودية اليورو والدولار واستبدال الحكم المركزي بسلطات محلية حقيقية.


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وأثارت تدوينة لينين حملة ساخرة على صفحات الفايسبوك وقال النشطاء " اخيرا جاء الحل السحري الذي ينتظره التونسيون لانقاذ البلاد" فيما قال اخرون " الحمدلله لدينا لينين تونسي جاء بخطة اقتصادية عبقرية عجز عن التفكير فيها أساتذة وخبراء الاقتصاد طيلة السنوات الماضية".



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