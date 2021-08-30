احدهم محكوم ب30 سنة سجنا مع النافذ العاجل .... محاصرة 4 عناصر إجرامية خطيرة في الزهراء

تمكن أمس الأحد أعوان الفرقة السادسة ببن عروس التابعة لإدارة شرطة النجدة مصلحة تأمين وسائل النقل العمومي و مكافحة النشل من محاصرة و إيقاف 4 عناصر إجرامية خطيرة محل تفتيش....



العنصر الأول من مواليد 1969أصيل حمام الأنف محل11منشور تفتيش محكوم ب30سنة مع النفاذ العاجل رغم إدلآئه بهوية مزيفة.



والثاني من مواليد1973قاطن حمام الأنف مفتش عنه من أجل: السرقة ...



والعنصر الثالث من مواليد 1980 أصيل جبل الجلود تونس محل تفتيش من أجل العنف الشديد.



اما المتهم الرابع فهو من مواليد 1988 من أصحاب السوابق العدلية أصيل بوحجلة القيروان محل تفتيش من أجل الأضرار بملك الغير..



