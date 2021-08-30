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المنتخب الوطني التونسي يشارك في بطولة افريقيا لكرة الطاولة بالكاميرون

Publié le Lundi 30 Août 2021 - 13:02قراءة: 0 د, 18 ث
تحول المنتخب الوطني لكرة الطاولة إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي للمشاركة في البطولة الإفريقية للأمم أكابر في نسختها 24 التي تدور من 1 إلى 7 سبتمبر 2021.

وتتكون البعثة التونسية من رئيس الوفد عبدالرحمان العيدلي والإطار الفني المتكون من المدربين الوطنيين مختار بوعزيز وقدارة حمام بالاضافة الى اللاعبين واللاعبات بوبكر بوراس ويوسف بن عطية وإيهاب القلال وفدوى القارصي وعبير الحاج صالح
ومرام الزغلامي.

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