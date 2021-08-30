المنزه : عصابة النهب والبراكاجات الدموية في قبضة الامن

تمكن يوم أمس الاحد 29 اوت 2021 اعوان فرقة الشرطة العدلية بالمنزه واثر نصب كمين محكم من تفكيك عصابة اجرامية خطيرة تتكون من 3 أشخاص اختصوا النهب وتنفيذ البراكاجات الدموية للمارة وافتكاك هواتفهم وأموالهم تحت التهديد والاعتداء عليهم بالات حادة .



وكشفت الابحاث ان الجناة تضرر منهم عدة مواطنين بالجهة .



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بزعيمهم وإدراج البقية بالتفتيش لتحصنهم بالفرار .



