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المنزه : عصابة النهب والبراكاجات الدموية في قبضة الامن

Publié le Lundi 30 Août 2021 - 11:01قراءة: 0 د, 19 ث
تمكن يوم أمس الاحد 29 اوت 2021 اعوان فرقة الشرطة العدلية بالمنزه واثر نصب كمين محكم من تفكيك عصابة اجرامية خطيرة تتكون من 3 أشخاص اختصوا النهب وتنفيذ البراكاجات الدموية للمارة وافتكاك هواتفهم وأموالهم تحت التهديد والاعتداء عليهم بالات حادة .

وكشفت الابحاث ان الجناة تضرر منهم عدة مواطنين بالجهة .

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بزعيمهم وإدراج البقية بالتفتيش لتحصنهم بالفرار .

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