تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالزهروني أمس من القبض على عصابة اجرامية خطيرة يتزعمها مجرم خطير معروف بكنية" الكرد " وشريكه المعروف بكنية بخوش"روعا المواطنين بمفترق بن دحّة بالسلب والنطر.





ويفيد ملف القضية ان منطلق القضية كان أثر تقدم مواطن إلى مركز الامن الوطني بالزهروني معلما عن تعرضه لعملية نطر لهاتفه الجوال بمفترق بن دحة من طرف منحرفين حيث قام أحدهما بإلهائه من النافذة المجاورة له بجانب زوجته في حين تولى الثاني نطر هاتفه ولاذا بالفرار، فتم عرض صور منحرفين عليه فتعرف عليهما وبإجراء تحريات ميدانية مباشرة تمكن اعوان الامن من تحديد مكانهما وتم إعداد كمين والقبض عليهما.



بعرضهما على الشاكين تعرف عليهما 19 متضررا وبعرضهما على النيابة العمومية أصدرت في شأنهما 19 بطاقات إيداع بالسجن.



