أنس الحمايدي:'' وكيل عام محكمة الإستئناف في نابل خالد عباس يقود لوبي داخل القضاء بحماية التفقدية العامة صلب وزارة العدل''

أقر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، اليوم الجمعة، أن "وكيل عام محكمة الإستئناف في نابل وعضو المجلس الاعلى للقضاء خالد عباس يقود لوبي في القضاء تحت حماية التفقدية العامة صلب وزارة العدل".وحمل الحمايدي المسؤولية التامة "للمتفقد في التفقدية العامة بوزارة العدل في تستره وحمايته لخالد عباس".وقال الحمايدي ضيف اذاعة شمس آف آم خلال حواره في حصة "وين انت وين احنا"، ان خالد عباس سيطر بالتام على الحركة القضاية التي تم الإعلان عنها مؤخرا ، لافتا النظر إلى انه تلاعب بمجريات قضية التحرش الجنسي المتعلقة بنائب، مبينا ان كل القضاة الذين أعادوا هذه القضية لمسارها العادي تم إقصائهم في هذه الحركة من طرف خالد عباس.كما حمل الحمايدي المسؤولية لرئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر للمشاركة في هذه الحركة والمصادقة عليها ليجعل المجلس بوابة للإستبداد بدلا من أن يكون بوابة للإصلاح، وفق تعبيره.وأكد الحمايدي انهم في جمعية القضاة صدموا من هذه الحركة القضائية التي كانت يجب ان تقطع مع ما تم ممارسته في الحركات القضائية السابقة وتكون متماهية مع الوضع الراهن في البلاد وما يستوجبه من مسار نحو الإصلاح .