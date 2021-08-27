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الزهروني... بسبب المخدرات .... يعتدي جنسيا على والدته ذات 70 عاما

Publié le Vendredi 27 Août 2021 - 08:58قراءة: 0 د, 15 ث
تمكن أمس اعوان مركز الامن الوطني بالزهروني من القبض على شاب اعتدى جنسيا على والدته المسنة البالغة من العمر 70 سنة،داخل منزلهم بجهة الزهروني.

وقد اعترف المتهم وهو من مستهلكي المخدرات بما نسب اليه ،وقد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 احالة الأم المسنة على الطب الشرعي والاحتفاظ بالابن المعتدي .

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