بن عروس: محاصرة 5 عناصر اجرامية خطيرة مفتش عنها في قضايا اختفاء شخص ووالاعتداء بالعنف الشديد

باب نات - تمكن اعوان الفرقة السادسة التابعة لإدارة شرطة النجدة مصلحة تأمين وسائل النقل العمومي و مكافحة النشل أمس خلال تأمين قطارالضاحية الجنوبية مقرين / رادس/ حمام الأنف من إيقاف 5 عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش الأول من مواليد 1977أصيل باجة قاطن أريانة من أصحاب السوابق العدلية محل منشوري تفتيش من أجل السرقة، والثاني من مواليد 1993 قاطن وادي الليل منوبة مفتش عنه من أجل إختفاء نفر يعاني من إضطرابات نفسية والأعتداء عليه...

أما العنصر الاجرامي الثالث فهو من مواليد1990 من أصحاب السوابق العدلية العدلية قاطن أريانة محل تفتيش من أجل السرقة، أما المتهم الرابع فهو من مواليد 1977 قاطن قرمبالية نابل من أصحاب السوابق العدلية ومحل 3 مناشير من أجل إقتحام محل الغير والفرار من الجندية ...



اما المهتم الخامس فهو من مواليد 1981 من أصحاب السوابق العدلية محل منشوري تفتيش من أجل الأعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه حيث تورط في تشويه وجه شابين بموس أثر خلافات بينهما.



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.



