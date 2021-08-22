بايرن يهزم كولن محققا انتصاره الأول في "بوندسليغا"

تغلب بايرن ميونخ على ضيفه كولن بثلاثة أهداف لاثنين، الأحد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني "بوندسليغا".



وانتظر البايرن إلى غاية الدقيقة 50 ليُسجل هدفه الأول عن طريق البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، الأمر الذي زاد من رغبة الفريق في زيادة الغلة وهو ما تحقق في الدقيقة 59 بأقدام سيرج غنابري.



ولم تمض سوى دقيقة واحدة حتى تمكن كولن من تقليص الفارق بواسطة الفرنسي انطوني موديست، قبل أن ينهار الدفاع البافاري مباشرة بعد دقيقتين وتتلقى شباكه هدفا ثانيا عدل به مارك أليكسندر النتيجة.



وبحث البايرن عن استعادة التقدم سريعا وضغط عبر كامل خطوطه إلى أن نجح غنابري في العودة لزيارة شباك كولن محرزا ثالث أهداف فريقه عند الدقيقة 72.



الفوز هو الأول لبايرن ميونخ في مسابقة الدوري هذا الموسم بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفٍ لمثله، ليُصبح في رصيد الفريق حامل اللقب في آخر تسع مواسم، 4 نقاط وضعته بالمركز الرابع.



بالمقابل توقف رصيد كولن عند 3 نقاط حققها من فوزه على هيرتا برلين وتراجع إلى المركز الثامن.



