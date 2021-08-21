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المروج 2 ... قتل" راقي" بسكين التفاصيل

Publié le Samedi 21 Août 2021 - 13:36قراءة: 0 د, 29 ث
توفى أمس راقي داخل منزل إحدى العائلات بمنطقة المروج2 بعد أن طعنه الشاب الذي قدم لرقيته بسكين في القلب , وقد اذنت النيابة العمومية أثر تلك الجريمة لنقل الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة بدقة ،في حين تعهد اعوان فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني بالابحاث والقبض على الجاني وهو تمليذ رسب في إمتحان الباكالوريا فتدهورت حالته النفسية مما جعل عائلته تجلب له الراقي الى المنزل لعلاجه بالرقية الشرعية ظنا منهم انه سيشفى عوض ان يحملوه الى طبيب نفسي لعلاجه.

ولا تزال الابحاث جارية للقبض على التلميذ الذي كان في حالة هيجان ومسلح بالسكين أداة الجريمة .

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