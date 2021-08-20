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إصدار طابع بريدي تم تخصيصه لـ "حمادي العقربي ساحر الأجيال"

Publié le Vendredi 20 Août 2021 - 09:58قراءة: 0 د, 24 ث
تكريما للرياضة والرياضيين الذين ساهموا من مختلف المواقع في تشريف الرياضة التونسية والتعريف ببلادنا ورفع الراية الوطنية عاليا في مختلف المواعيد الوطنية والدولية، يصدر البريد التونسي يوم 21 أوت 2021 طابعا بريديا تمّ تخصيصه لأسطورة كرة القدم التونسية وساحر الأجيال، حمادي العقربي.

يعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يــوم السبت 21 أوت 2021 بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الأنترنات مـــن خـــلال الـــنفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn .


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