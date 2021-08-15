قائمة مراكز التلقيح ضدّ فيروس كوفيد 19 لليوم الثاني لعمليات التلقيح المكثف بكامل تراب الجمهوية

تعيش تونس اليوم الأحد 15 أوت 2021 على وقع يوما مكثفا للتلقيح ضد كورونا مخصص للفئة العمرية 18- 39 سنة.ونشرت وزارة الصحة في بيان لها قائمة تتضمن 402 مركز تلقيح موزعين حسب جميع المعتمديات والتي ستفتح أبوابها يوم الأحد 15 أوت الجاري من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء لاستقبال حوالي مليون شخص من هذه الفئة العمرية ممن سجلوا على منظومة "إيفاكس" ووصلتهم وجوبا إرسالية لتلقي التلقيحوتتوزع تلك المراكز بين 344 مركز تلقيح مخصص لليوم الثاني من عمليات التلقيح المكثف و58 مركز تلقيح يعمل بصفة قارة في إطار الحملة الوطنية التلقيح التي انطلقت منذ شهر مارس الماضيويتعين على كافة المدعوين لدى وصولهم إلى مراكز التلقيح الاستظهار بوثيقة هوية (بطاقة تعريف، جواز سفر) واحترام توقيت الموعد المحدد بالإرسالية القصيرة لضمان حسن سير عملية التلقيح وتجنب الاكتظاظ والطوابيروقد دعت وزارة الصحة الذين لا ينتمون إلى هذه الفئة العمرية (من 18 إلى 39 عاما) أو من هم من هذه الفئة العمرية ولم يسجلوا في منظومة التلقيح "إيفاكس" إلى عدم التوجه إلى مراكز التلقيح لأسباب تنظيميةومن بين الفئات الأخرى غير المشمولة بالتلقيح يوم الأحد 15 أوت الجاري النساء الحوامل اللاتي لم تتجاوز مدة حملهن 16 أسبوع حتى ولو كنّ مسجلات في منظومة التلقيح "إيفاكس"، ما عدا النساء الحوامل اللاتي بلغت مدة حملهن 16 أسبوعا فما فوقوسيتم تطعيم الطلبة المسجلين على قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي والتلاميذ المسجلين على قاعدة بيانات وزارة التربية ممن بلغوا من السن 18 سنة بلقاح "جونسون" (ذو الجرعة الواحدة) في حين ستتلقى بقية الفئات من الشريحة العمرية المعنية بالتلقيح لقاح "مودرنا"وتسعى وزارة الصحة من خلال تنظيم اليوم الثاني من عمليات التلقيح المكثف الأحد 15 أوت الجاري لفائدة الفئة العمرية من 18 إلى 39 سنة إلى إنجاح العودة المدرسية والجامعية وإعادة الحركية للعجلة الاقتصادية من خلال تلقيح هذه الفئة العمرية التي تمثل الجزء الأكبر من الناشطين في القطاعات الاقتصاديةكما تهدف إلى تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين لتحقيق الهدف الأكبر من عمليات التلقيح المكثف وبلوغ نسبة 50 بالمائة من التونسيين الملقحين إلى غاية 15 أكتوبر 2021يشار إلى أن اليوم الافتتاحي لعمليات التلقيح المكثف بكامل تراب الجمهورية الذي تم تنظيمه الأحد الماضي 8 أوت الجاري لفائدة الفئة العمرية البالغة 40 عاما فما فوق قد عرف إقبالا كبيرا حيث تم تلقيح أكثر من 551 ألف بحسب إحصائيات وزارة الصحة.