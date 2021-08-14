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حي هلال... معركة بالسيوف والسكاكين تنتهي بقتيل

Publié le Samedi 14 Août 2021 - 20:04قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - جدت أول امس معركة بجهة حي هلال بالعاصمة بين مجموعة من الشبان استعملوا فيها اسلحة بيضاء في شكل سيوف وسكاكين ادت الى مقتل شاب بعدة طعنات .

وقد تمكن اعوان فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني من القبض على شاب في العقد الثالث من العمر مختبأ في منزل بولاية سوسة .

واعترف المتهم بما نسب اليه .

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض من اجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.

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