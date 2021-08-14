حي هلال... معركة بالسيوف والسكاكين تنتهي بقتيل

باب نات - جدت أول امس معركة بجهة حي هلال بالعاصمة بين مجموعة من الشبان استعملوا فيها اسلحة بيضاء في شكل سيوف وسكاكين ادت الى مقتل شاب بعدة طعنات .
وقد تمكن اعوان فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني من القبض على شاب في العقد الثالث من العمر مختبأ في منزل بولاية سوسة .
واعترف المتهم بما نسب اليه .
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض من اجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.
وقد تمكن اعوان فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني من القبض على شاب في العقد الثالث من العمر مختبأ في منزل بولاية سوسة .
واعترف المتهم بما نسب اليه .
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض من اجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.
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