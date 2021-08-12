يرافق صديقته من الجبل الاحمر لسوسة ثم يقتلها بطريقة فظيعة

تمكن اعوان منطقة الامن الوطني بسوسة اليوم من القبض على شاب قتل صديقته بطريقة فظيعة .



وباتصالنا بالناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة ،جابر الغنيمي صرح لباب نات انه تم فتح بحث تحقيقي من اجل تهمة القتل العمد المسبوق باضمار في حق القاتل ،موضحا انه اصطحب الضحية من منطقة الجبل الاحمر الى ولاية سوسة وفي الاثناء نشب خلاف بينهما داخل منزل قريبته فسدد لها عدة طعنات ،موضحا انه تم رفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة بدقة.



