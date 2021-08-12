روضة العبيدي: 'ارتفاع بأكثر من 60% في ظاهر بيع الرضع'

أطلقت اليوم الخميس 12 أوت 2021 رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر روضوة العبيدي، صيحة فزع بسبب تنامي ظاهرة بيع الرضع في تونس والتي ارتفعن في سنة 2020 بـأكثر من 60 بالمائة.وقالت روضة العبيدي في حوار لها على اذاعة شمس، إنه يتم أسبوعيا تسجيل عمليات بيع للرضع، مبينة أن هذه الجرائم لا تشمل الأمهات العازبات فقط بل تنخرط فيها عائلات.وأوضحت أن الظاهرة أصبحت تعتمد على عمليات ولادة في المصحات بنية البيع والاتجار بالرضع حديثي الولادة، وأكدت أن الأسعار تختلف من وضعية إلى أخرى.وتحدثت العبيدي عن ظروف العمل الصعبة للهيئة ولمندوبي حماية الطفولة والفرق الأمنية المختصة.