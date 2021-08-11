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رئيس الجمهورية يلتقي السفير الفلسطيني في تونس

Publié le Mercredi 11 Août 2021 - 21:58قراءة: 0 د, 33 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، سفير دولة فلسطين بتونس، هايل الفاهوم .

وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ ، أن رئيس الدولة اعرب خلال اللقاء عن تقدير تونس البالغ للدعم النبيل الذي بادر به الأشقاء في فلسطين لمعاضدة جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19، وأكد على أن الشعب التونسي لن ينسى هذا المد التلقائي الذي يرسخ، مرة أخرى، ما يجمع البلدين والشعبين من روابط متينة وقيم مشتركة.

وجدد رئيس الجمهورية التعبير عن موقف تونس الثابت الداعم للحق الفلسطيني.

من جانبه، أعرب السفير الفاهوم عن تضامن فلسطين الكامل مع تونس في هذا الظرف الصعب ووقوفها التام إلى جانبها من منطلق علاقات الأخوة الراسخة وتجسيدا لمبادئ التآزر والإيثار.

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