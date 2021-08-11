الSTEG: نعمل على التقليص من قطع الكهرباء والأعوان جاهزون للتدخل في كل مكان

أكد اليوم الأربعاء 11 أوت 2021 مدير العلاقة مع المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري، تسجيل أرقام قياسية على مستوى الاستهلاك بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة التي تعيش على وقعها تونس هذه الأيام وكانت ذروتها يوم الإثنين على الساعة 14:55 بـ4434 ميغاوات ، وذلك بزيادة بـ10 بالمائة مقارنة بـ2020.
وشدد الغابري في تصريح لاذاعة شمس على أن مصالح وأعوان الشركة على أتم الإستعداد للتدخل من أجل تفادي انقطاع التيار الكهربائي ومن أجل التقليص قدر الإمكان من احتمال قطع الكهرباء وحصر الرقعة الجغرافية لذلك.
وأفاد المتحدث أن محطات الإنتاج تشتغل بأقصى طاقتها، مبينا أنه تم تسجيل إشكال أمس على مستوى محطة منزل جميل بولاية بنزرت تزامنا مع اندلاع حريق، حيث التجأت الستاغ لقطع الكهرباء، حتى تُمكن أعوان الحماية المدنية من التدخل لإطفاء النيران.
وتعرف كامل مناطق البلاد هذه الأيام موجة حر شديد اذ سجلت يوم الاثنين درجات حرارة مرتفعة جدا بلغت 49 درجة في جندوبة و48 درجة في باجة في الظل وفي عدد اخر من مناطق البلاد.
وينتظر ان يتواصل ارتفاع الحرارة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي، اليوم الأربعاء، لتكون قريبة من المعدلات القياسية خاصة بالشمال والوسط الشرقي وتتجاوز المعدلات العادية بفارق بين 9 و15 درجة، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
وشدد الغابري في تصريح لاذاعة شمس على أن مصالح وأعوان الشركة على أتم الإستعداد للتدخل من أجل تفادي انقطاع التيار الكهربائي ومن أجل التقليص قدر الإمكان من احتمال قطع الكهرباء وحصر الرقعة الجغرافية لذلك.
وأفاد المتحدث أن محطات الإنتاج تشتغل بأقصى طاقتها، مبينا أنه تم تسجيل إشكال أمس على مستوى محطة منزل جميل بولاية بنزرت تزامنا مع اندلاع حريق، حيث التجأت الستاغ لقطع الكهرباء، حتى تُمكن أعوان الحماية المدنية من التدخل لإطفاء النيران.
وتعرف كامل مناطق البلاد هذه الأيام موجة حر شديد اذ سجلت يوم الاثنين درجات حرارة مرتفعة جدا بلغت 49 درجة في جندوبة و48 درجة في باجة في الظل وفي عدد اخر من مناطق البلاد.
وينتظر ان يتواصل ارتفاع الحرارة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي، اليوم الأربعاء، لتكون قريبة من المعدلات القياسية خاصة بالشمال والوسط الشرقي وتتجاوز المعدلات العادية بفارق بين 9 و15 درجة، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
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