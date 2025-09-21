Babnet   Latest update 09:06 Tunis

تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا

أفادت صحيفة Daily Mail أن الضوء الغامض المنبعث من المذنب 3I/ATLAS، الذي يندفع بسرعة هائلة عبر النظام الشمسي، أثار قلق العلماء ودفع بعضهم إلى طرح فرضيات غير تقليدية، من بينها احتمال كونه مركبة فضائية قادمة من جزء آخر من المجرة.

وبحسب عالم الفيزياء الفلكية آفي لوب من جامعة هارفارد، فإن المذنب يبدو كما لو أنه يصدر ضوءه الخاص، بطريقة تشبه "توهج مصابيح السيارات الأمامية". وأشار لوب إلى أن الانخفاض الحاد في سطوع هذا التوهج مع ابتعاد الجسم لا يتماشى مع السلوك المعروف للمذنبات، التي عادة ما تعكس ضوء الشمس بدلاً من إنتاجه.



واقترح لوب أن 3I/ATLAS قد يكون جسما اصطناعيا مجهزًا بمصدر طاقة داخلي قوي قادر على توليد ضوء مرئي يمكن رصده عبر ملايين الكيلومترات.

يذكر أن هذا الجسم رُصد للمرة الأولى في 1 جويلية الماضي، وأكد العلماء لاحقًا أنه قادم من نظام نجمي آخر. ويبلغ قطر ذؤابته (الغلاف الغازي والغُباري المحيط بالنواة) حوالي 24 كيلومترًا.

وأظهرت النماذج الحاسوبية أن عمره يقدَّر بأكثر من 7.5 مليار سنة، أي أقدم بنحو 3 مليارات سنة من عمر الشمس، ما يجعله على الأرجح أقدم مذنب يُرصَد حتى الآن.





0 de 0 commentaires pour l'article 315189


