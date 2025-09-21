تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfaa988beb61.48697510_jlhfqognpmiek.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت صحيفة Daily Mail أن الضوء الغامض المنبعث من المذنب 3I/ATLAS، الذي يندفع بسرعة هائلة عبر النظام الشمسي، أثار قلق العلماء ودفع بعضهم إلى طرح فرضيات غير تقليدية، من بينها احتمال كونه مركبة فضائية قادمة من جزء آخر من المجرة.



وبحسب عالم الفيزياء الفلكية آفي لوب من جامعة هارفارد، فإن المذنب يبدو كما لو أنه يصدر ضوءه الخاص، بطريقة تشبه "توهج مصابيح السيارات الأمامية". وأشار لوب إلى أن الانخفاض الحاد في سطوع هذا التوهج مع ابتعاد الجسم لا يتماشى مع السلوك المعروف للمذنبات، التي عادة ما تعكس ضوء الشمس بدلاً من إنتاجه.

