أسطول الصمود يواصل مسيرته لكسر الحصار رغم كل الظروف بعزيمة أقوى" (هيئة تسيير الأسطول)

أكد غسان الهنشيري ووائل نوار عضوا هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، "أن الرحلة متواصلة رغم الظروف الصعبة، بعزيمة أكبر وإرادة أقوى نحو الهدف الذي خرجت من أجله 50 سفينة من مختلف دول العالم والشعوب لإيصال المساعدات الإنسانية والضغط من أجل كسر الحصار على الشعب الفلسطيني في غزة".



وقال غسان الهنشيري، اليوم الأحد، في فيديو نشر على الصفحة الرسمية للأسطول على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" من على متن سفيتة مالي/دير الياسين "بعد مرور قرابة ستة أيام من مغادرتنا، خرجنا اليوم من المياه الايطالية من سيسيليا تحديدا، باتجاه المياه الدولية قرب اليونان، نحن بخير وعزيمتنا قوية وصلبة ومتجهون لكسر الحصار على غزة وقبلنا خرج الاسطول من اسبانيا وهدفنا وغايتنا واحدة وهي الوصول وكسر الحصار على غزة



وذكر وائل نوار، من جهته، أن سفينة دير ياسين وهي أول سفينة في مقدمة الاسطول، وأنهم سيخفضون سرعتهم قليلا حتى لا تتجاوز الاسطول وحتى يكونوا معا في نفس الخط وبنفس السرعة، مشيرا إلى أن اياما قليلة تفصلهم للوصول الى غزة.ولفت إلى أن الإبحار في هذه السفينة الصغيرة التي تحمل على متنها 24 شخصا بموارد وإمكانيات محدودة وطقس متقلب، لن تحد من عزيمة المشاركين في هذا الأسطول وأن المعنويات مرتفعة رغم كل الظروف الصعبة.وذكر أن طائرتين دون طيار (مسيرة)، طافتا فوق السفن في مناسبتين لتفقد الاجواء ولكن ذلك لم يثر في المشاركين أي مشاعر خوف او ذعر، مضيفا قوله "نحن حاليا مستعدون لكل السيناريوهات"وعبر أن الأمل في أن يكون وصول 50 سفينة من كل أنحاء العالم من الاسباب التي ستوقف هذه الحرب وتكسر الحصار عن أهالينا في غزة ، داعيا كل شعوب العالم للتحرك امام مشاهد التقتيل والإبادة والتهجير والتجويع التي نشاهدها في غزة.وقال "سيكون عارا علينا ان نذكر في التاريخ كشعوب سلبية صامتة امام المذبحة التي نتفرج عليها في الشاشات ولا ننتظر شيئا من الحكومات التي لا يمكن التعويل عليها فهي إما شريكة ومتواطئة أو ترفع فقط الشعارات لان القوة الحقيقية في الشعوب المدعوة اليوم للخروج إلى الشوارع ومحاصرة سفارة الكيان الصهيوني في الدول المطبعة معه أو سفارة الولايات المتحدة الأمريكية".وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أعلنت في بيان امس السبت أن أسطولا بحريا جديدا سينطلق من جنوب إيطاليا يوم 24 سبتمبر الجاري بالتشارك مع مبادرة "ألف مادلين" بالإضافة إلى ال50 سفينة المبحرة الآن في المياه الإقليمية الدولية.كما أكدت اللجنة أن أسطول الحرية يخطط لتسيير سفينة تحمل فكرة جديدة ونوعية بداية الشهر القادم