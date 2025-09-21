الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfd2931e4fa1.04655599_hkigqlompnjef.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر أن تنظم، لجنة التثقيف العلاجى بالجمعية التونسية للطب الباطني، لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"، ( Syndrome de Sjogren)، وذلك يوم الأحد 28 سبتمبر الجاري، على الساعة الثالثة بعد الزوال.



ويرتبط مرض "شوغرن"، المعروف بجفاف الفم والعينين، غالبا بأمراض مناعية ذاتية أخرى مثل "اللوبس" (Lupus)، أو مرض الذئبة الحمراء

