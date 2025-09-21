Babnet   Latest update 14:24 Tunis

الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfd2931e4fa1.04655599_hkigqlompnjef.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 14:24 قراءة: 0 د, 25 ث
      
من المنتظر أن تنظم، لجنة التثقيف العلاجى بالجمعية التونسية للطب الباطني، لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"، ( Syndrome de Sjogren)، وذلك يوم الأحد 28 سبتمبر الجاري، على الساعة الثالثة بعد الزوال.

ويرتبط مرض "شوغرن"، المعروف بجفاف الفم والعينين، غالبا بأمراض مناعية ذاتية أخرى مثل "اللوبس" (Lupus)، أو مرض الذئبة الحمراء

و"السكليرودرما" (Sclérodermie).


وسيكون هذا اللقاء الافتراضي فرصة للتعرف أكثر على متلازمة "شوغرن" وكشف أعراض هذا المرض وطرق علاجه وكيفية التعايش معه وذلك بمشاركة ثلة من الأطباء المختصين في الطب الباطني والطب النفسي.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315202


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 21 سبتمبر 2025 | 29 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:40
12:19
06:06
04:40
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
33°-21
32°-22
27°-22
27°-21
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
1
All Radio in One    