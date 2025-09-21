الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"
من المنتظر أن تنظم، لجنة التثقيف العلاجى بالجمعية التونسية للطب الباطني، لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"، ( Syndrome de Sjogren)، وذلك يوم الأحد 28 سبتمبر الجاري، على الساعة الثالثة بعد الزوال.
ويرتبط مرض "شوغرن"، المعروف بجفاف الفم والعينين، غالبا بأمراض مناعية ذاتية أخرى مثل "اللوبس" (Lupus)، أو مرض الذئبة الحمراء
و"السكليرودرما" (Sclérodermie).
وسيكون هذا اللقاء الافتراضي فرصة للتعرف أكثر على متلازمة "شوغرن" وكشف أعراض هذا المرض وطرق علاجه وكيفية التعايش معه وذلك بمشاركة ثلة من الأطباء المختصين في الطب الباطني والطب النفسي.
