. عبير موسي تتساءل "هل نعيش مرحلة تخليص تونس من الخوانجية أم سيناريو إقصاء الدساترة في نسخة جديدة؟"

وعلّقت موسي على الحادثة بالتدوينة التالية:



✅جولة بالسيارات انطلاقا من مفترق الزيتونة بالبحيرة 2 عبر الطريق المؤدية من حلق الوادي إلى تونس وتتفرق عند ساحة 14 جانفي.. لا علاقة لها بقرطاج ولا بالبرلمان يا بعض أشباه الإعلاميين.

✅الدولة تتعمد تعريض حياة مواطنين للخطر وتسعى لخلق تدافع بين مكونات الشعب لتصفية رئيسة حزب معارض والتخلص من مناضليه.

✅الدساترة هبوا للاحتجاج بطريقة راقية على منعهم من عقد مؤتمرهم الإنتخابي وتمكين غيرهم من النشاط وتنظيم التظاهرات بكل حرية ونظموا جولة بالسيارات تم إعلام وزير الداخلية ووالي تونس بها طبق القانون ولم يتلق الحزب أي إشعار برفضها.

✅تجمعت السيارات على مرأى و مسمع من الدولة وانطلقت في الجولة وبالوصول إلى مفترق المسلك الذي تمت برمجته فوجئنا بسيارات الأمن والأعوان يقفون أمامنا ويمنعون تنقلنا ملتزمين الصمت مما تسبب في تعطيل المواطنين الذين ضغطوا عليهم للسماح لنا بالمرور في مسلك آخر..واستجبنا لذلك وماراعنا الا وقوات الأمن تجدد الوقوف في وجهنا مانعة تفريق السيارات للعودة للمنازل وتعمدت احتجاز المشاركين لساعات في عملية استفزاز مقصودة ...

✅يبحثون عن غلطة يرتكبها مناضلو الحزب ليجهزوا عليه ويتخلصوا منه ..

✅الحمد لله بقينا وسط الشعب لساعات ورغم محاولة التأليب ضدنا حظينا بالاحترام والتأييد ماعدا قلة قليلة جدا أظهرت منطق الذكورية وخطاب ائتلاف العنف من قبيل"شد دارك"..

✅ماذا يجري..؟ لماذا كل هذا العنف ضد حزب معارض لم يلطخ ايديه بتجويع المواطن وتفقير البلاد ؟؟؟؟

✅هل نعيش مرحلة تخليص تونس من الخوانجية أم سيناريو إقصاء الدساترة في نسخة جديدة؟؟؟؟؟؟

✅سأقوم بتنوير من يريد التنوير في صفوف الشعب وأترك من يريد التصفيق لحاله لكي لا أعطي الفرصة لأي كان لتعليق أي فشل محتمل علينا..

✅سيسجل التاريخ ما قام به الرئيس من اضطهاد الدساترة الذين يمثلون فئة واسعة من الشعب .

✅سأكون لجانب الشعب عندما يحتاجني ..

✅لن أصمت على حق حزب الآباء والأجداد وشباب المستقبل ..



