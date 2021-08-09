. عبير موسي تتساءل "هل نعيش مرحلة تخليص تونس من الخوانجية أم سيناريو إقصاء الدساترة في نسخة جديدة؟"

نظم الحزب الدستوري الحر مسيرة بالسيارات اليوم الاثنين مما تسبب في اختناق مروري باحدى المفترقات.
وعبرت رئيسة الحزب عبير موسي عن غضبها الشديد من منعها من المرور باحدى المفترقات معتبرة الحادثة نوعا من الهرسلة لحزبها وتساءلت عبير موسي " نحيتوا الخوانجية باش تمنعوا الدساترة؟؟؟".
وشددت التأكيد انه من غير المقبول أي إساءة للحزب وللدساترة، لافتة النظر إل انهم سيتصدون لكل من يمس بامن وأسس الدولة.
وكان الحزب الدستوري الحر انتقد يوم الأربعاء 04 أوت 2021 في بيان له ، عدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع مراسلة الحزب الداعية لمراجعة الأمر الرئاسي المتعلق بمنع التجمعات والتظاهرات الخاصة والعامة وطلب الترخيص بفتح قاعات المؤتمرات والأفراح والفضاءات المفتوحة للتظاهرات في إطار احترام بروتوكول صحي تضبطه الجهات المختصة.
وعبر الدستوري الحر عن استغرابه من تنقلات رئيس الجمهورية في الشوارع وتنظيمه لزيارات ميدانية نتجت عنها تجمعات شعبية عفوية في مخالفة لمنطوق الأمر الرئاسي القاضي بمنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص بالطريق العام والساحات.
وعلّقت موسي على الحادثة بالتدوينة التالية:
اقرأ أيضا: موسي: يا توانسة ردوا بالكم يريدون التخلص من الأحزاب والدستوري الحر لإعادة الخوانجية
وعبرت رئيسة الحزب عبير موسي عن غضبها الشديد من منعها من المرور باحدى المفترقات معتبرة الحادثة نوعا من الهرسلة لحزبها وتساءلت عبير موسي " نحيتوا الخوانجية باش تمنعوا الدساترة؟؟؟".
وشددت التأكيد انه من غير المقبول أي إساءة للحزب وللدساترة، لافتة النظر إل انهم سيتصدون لكل من يمس بامن وأسس الدولة.
وكان الحزب الدستوري الحر انتقد يوم الأربعاء 04 أوت 2021 في بيان له ، عدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع مراسلة الحزب الداعية لمراجعة الأمر الرئاسي المتعلق بمنع التجمعات والتظاهرات الخاصة والعامة وطلب الترخيص بفتح قاعات المؤتمرات والأفراح والفضاءات المفتوحة للتظاهرات في إطار احترام بروتوكول صحي تضبطه الجهات المختصة.
وعبر الدستوري الحر عن استغرابه من تنقلات رئيس الجمهورية في الشوارع وتنظيمه لزيارات ميدانية نتجت عنها تجمعات شعبية عفوية في مخالفة لمنطوق الأمر الرئاسي القاضي بمنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص بالطريق العام والساحات.
وعلّقت موسي على الحادثة بالتدوينة التالية:
✅جولة بالسيارات انطلاقا من مفترق الزيتونة بالبحيرة 2 عبر الطريق المؤدية من حلق الوادي إلى تونس وتتفرق عند ساحة 14 جانفي.. لا علاقة لها بقرطاج ولا بالبرلمان يا بعض أشباه الإعلاميين.
✅الدولة تتعمد تعريض حياة مواطنين للخطر وتسعى لخلق تدافع بين مكونات الشعب لتصفية رئيسة حزب معارض والتخلص من مناضليه.
✅الدساترة هبوا للاحتجاج بطريقة راقية على منعهم من عقد مؤتمرهم الإنتخابي وتمكين غيرهم من النشاط وتنظيم التظاهرات بكل حرية ونظموا جولة بالسيارات تم إعلام وزير الداخلية ووالي تونس بها طبق القانون ولم يتلق الحزب أي إشعار برفضها.
✅تجمعت السيارات على مرأى و مسمع من الدولة وانطلقت في الجولة وبالوصول إلى مفترق المسلك الذي تمت برمجته فوجئنا بسيارات الأمن والأعوان يقفون أمامنا ويمنعون تنقلنا ملتزمين الصمت مما تسبب في تعطيل المواطنين الذين ضغطوا عليهم للسماح لنا بالمرور في مسلك آخر..واستجبنا لذلك وماراعنا الا وقوات الأمن تجدد الوقوف في وجهنا مانعة تفريق السيارات للعودة للمنازل وتعمدت احتجاز المشاركين لساعات في عملية استفزاز مقصودة ...
✅يبحثون عن غلطة يرتكبها مناضلو الحزب ليجهزوا عليه ويتخلصوا منه ..
✅الحمد لله بقينا وسط الشعب لساعات ورغم محاولة التأليب ضدنا حظينا بالاحترام والتأييد ماعدا قلة قليلة جدا أظهرت منطق الذكورية وخطاب ائتلاف العنف من قبيل"شد دارك"..
✅ماذا يجري..؟ لماذا كل هذا العنف ضد حزب معارض لم يلطخ ايديه بتجويع المواطن وتفقير البلاد ؟؟؟؟
✅هل نعيش مرحلة تخليص تونس من الخوانجية أم سيناريو إقصاء الدساترة في نسخة جديدة؟؟؟؟؟؟
✅سأقوم بتنوير من يريد التنوير في صفوف الشعب وأترك من يريد التصفيق لحاله لكي لا أعطي الفرصة لأي كان لتعليق أي فشل محتمل علينا..
✅سيسجل التاريخ ما قام به الرئيس من اضطهاد الدساترة الذين يمثلون فئة واسعة من الشعب .
✅سأكون لجانب الشعب عندما يحتاجني ..
✅لن أصمت على حق حزب الآباء والأجداد وشباب المستقبل ..
اقرأ أيضا: موسي: يا توانسة ردوا بالكم يريدون التخلص من الأحزاب والدستوري الحر لإعادة الخوانجية
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