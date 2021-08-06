   R Jornou - تعليلة  

تحجير السفر على مسؤولين سابقين في وزارتي الصناعة والنقل

Publié le Vendredi 06 Août 2021 - 23:19قراءة: 0 د, 26 ث
أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي محسن الدالي في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم، اتخاذ قراريْن يقضي الأوّل بتحجير السفر على رئيس ديوان وزير سابق للصناعة والطاقة والمناجم، إثر شكاية من وزارة الصناعة حول سوء تصرف في وسائل نقل ومقتطعات البنزين.

وتعلق قرار تحجير السفر الثاني، بمستشار وزير نقل سابق، على خلفية شبهة فساد مالي وإداري في تركيز منظومة مراقبة الكترونية في مبانٍ وموانئ تابعة للوزارة، حسب نفس المصدر.

يذكر أن رئيس ديوان الوزير السابق للصناعة والطاقة والمناجم، يشغل حاليا خطة مدير عام لوكالة التبغ والوقيد.


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