بعد طردهم ومنعهم من العمل، مسيرة لأكثر من 380 عامل في مصنع السكر ببنزرت نحو قصر قرطاج لمطالبة قيس سعيد بالتدخل

قرّر الجمعة 6 أوت عمال مصنع السكر ببنزرت الذين يتجاوز عددهم ال 380 عامل التوجه نحو قصر قرطاج سيرا على الأقدام في محاولة لايصال صوتهم الي رئيس الجمهورية قيس سعيد.وخرج عمال المصنع من وسط المدينة قبل التوجه نحو الطريق السيارة تونس-بنزرت وسط محاولات لاقناعهم بالعدول عن ذلك وابلاغ أصواتهم لرئاسة الجمهورية عبر وسائل الاعلام.ويأتي تحرك عمال المصنع اثر قرار من المدير وهو مستثمر ليبي بطرد 230 عامل من أصل 387 عامل قبل أن يتم منع جميع العمال من الالتحاق بمقر عملهم.