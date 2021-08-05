رئيس الدولة ينهي تكليف ولاة المنستير ومدنين وزغوان

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 5 أوت 2021، أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف:



- أكرم السبري بمهام والي بولاية المنستير،



- الحبيب شواط بمهام والي بولاية مدنين،



- صالح مطيراوي بمهام والي بولاية زغوان.





وقبل يومين، كان رئيس الدولة أصدر أمرا يقضي بإنهاء تكليف والي صفاقس، أنيس الوسلاتي. ولم يتم إلى حد اليوم تعيين خلف للوسلاتي.







وقبل يومين، كان رئيس الدولة أصدر أمرا يقضي بإنهاء تكليف والي صفاقس، أنيس الوسلاتي. ولم يتم إلى حد اليوم تعيين خلف للوسلاتي.



