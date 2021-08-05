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رئيس الجمهورية يدعو إلى التخفيض في أسعار الماء

Publié le Jeudi 05 Août 2021 - 17:29قراءة: 0 د, 41 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 5 أوت 2021 بقصر قرطاج، مصباح الهلالي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وحمادي الحبيب، مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وسمير الهدياوي، عن الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.

وقال بلاغ لرئاسة الجمهورية، إن سعيد أشار إلى أنه لا مجال للتنكيل بحق الشعب التونسي في الماء الصالح للشراب، ودعا إلى بذل قصارى الجهد من أجل تجاوز كل الاشكاليات التي تعترض المواطن في التزود بالمياه.

وطلب رئيس الجمهورية من كل المتداخلين في هذا القطاع التحلي بروح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة التاريخية والمبادرة بالتخفيض في الأسعار.

وشدد رئيس الجمهورية على أنه لا بد من اعداد خطة استراتيجية وسياسة واضحة لتفادي الشح في المياه، وأكد على أنه لن يترك أي تونسي ضمآن من الحرية وضمآن من حقه في الحياة.

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