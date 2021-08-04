سمير ديلو: إستبعاد عدد من قيادات النهضة من داخل الحركة ليس خيارا وإنما ضرورة

أكــد اليوم الإربعاء 4 أوت 2021 القيادي في حركة النهضة سمير ديلو بأن المطروح حاليا هو كيف تنجح الحركة في أن تكون تصريحاتها ومساهماتها جزء من الحل وليس المشكل .وأضاف ديلو قائلا في حوار على اذاعة شمس " ما حصل مؤخرا ليس حدثا عاديا على غرار حرق مقرات حركة النهضة وتعبير المواطنين عن فرحتهم بقرارات رئيس الجمهورية التي أعلنها مساء يوم 25 جويلية الماضي ."وتابع ديلو قائلا ’’يجب أن نتدارك ما حصل ونتحمل كامل المسؤولية ,لأن الشعب عندما يُحمل المسؤولية لا يُحملها بالتفصيل لأنه سيُحاسبك على فترة حكم إمتدت لعشرة سنوات .وحول التخلي أو استبعاد عدد من قيادات النهضة من داخل الحركة, قال سمير ديلو ’’هذا ليس خيار وإنما ضرورة ولا بد من استخلاص العبر واذا رفض التخلي فأنه سيُجبر على ذلك .وشدد سمير ديلو على ضرورة أن تكون النهضة جزء من الحــل .وفي صورة رفض بعض أعضاء النهضة التخلي وتمسك الغنوشي والبحيري والهاروني بالبقاء في الحركة , قال ديـلو ’’نحن الآن في مرحلة مسيرية ونفس الوجوه السياسية والخطابات التي أدات لهذه الأوضاع لا تستطيع المواصلة والبقاء بحسب تعبيره ’’.