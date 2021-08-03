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إحباط محاولة تهريب 200 علبة من حقن "البوتوكس" بقيمة 268 ألف دينار

Publié le Mardi 03 Août 2021 - 16:47قراءة: 0 د, 24 ث
تمكن فريق التفتيش الأمني المشترك بمطار تونس قرطاج،الثلاثاء، من ضبط 200 حقنة من نوع "البوتوكس"بقيمة 268 ألف دينار، مخفية داخل أمتعة مسافر يحمل جنسية أجنبية قادم من إسطنبول.


وأفادت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ صادر عنها، أن الأعوان المكلفين بتفتيش المسافرين بالمطار بالأشعة قد تفطنوا إلى وجود أجسام وسط أمتعة المسافر المذكور، وليتم إخضاع أمتعته إلى التفتيش الدقيق والعثور على حقن البوتوكس الغير مصرح بها.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض، وإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.

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